30 августа

29 августа

Популярное

Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии цветы и 234 кг чеснока

Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии цветы и 234 кг чеснока
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
У иностранцев не было документов на продукцию

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» государственные инспекторы управления Россельхознадзора выявили нарушение правил и норм карантина растений при вывозе из России.

Граждане Монголии пыталась вывезти два горшечных цветка с почвой и 234 кг чеснока без фитосанитарных сертификатов. Это нарушение и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.

Составлено два протокола по ст.10.2 КоАП РФ, подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, сообщили в управлении. 

Россельхознадзор Монголия растения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

С берегов Байкала улетели стрижи
С берегов Байкала улетели стрижи
Общество, 30.08.2024
Птицы вернутся в следующем году 
С началом учебного года в Улан-Удэ увеличат выпуск муниципальных автобусов
С началом учебного года в Улан-Удэ увеличат выпуск муниципальных автобусов
Общество, 30.08.2024
Новое расписание начнёт действовать со 2 сентября 
В Бурятском театре оперы и балета помыли большую люстру
В Бурятском театре оперы и балета помыли большую люстру
Общество, 30.08.2024
10 мастеров приводили люстру в порядок 
Шесть спортсменов из Улан-Удэ отправились на СВО
Шесть спортсменов из Улан-Удэ отправились на СВО
Общество, 30.08.2024
Вместе с ними туда уехали два тренера
В Бурятии разгребли свалку на берегу Байкала
В Бурятии разгребли свалку на берегу Байкала
Общество, 30.08.2024
На уборку вышли лесники и неравнодушные граждане
В Улан-Удэ общественники возмутились поведением горожан
В Улан-Удэ общественники возмутились поведением горожан
Общество, 30.08.2024
Детская площадка, которую ранее привели в порядок, вновь замусорена  
В Бурятии решили помочь пенсионерке, похитившей продукты из магазина
В Бурятии решили помочь пенсионерке, похитившей продукты из магазина
Общество, 30.08.2024
Администраторы известного паблика хотят возместить ущерб и купить женщине всё необходимое
В МФЦ в Бурятии появились дистанционные консультации
В МФЦ в Бурятии появились дистанционные консультации
Общество, 30.08.2024
Жители республики смогут получить их, не выходя из дома
В Бурятии опасаются, что проседающая сельская школа дала трещину
В Бурятии опасаются, что проседающая сельская школа дала трещину
Общество, 30.08.2024
По мнению известного общественника, она уже «доползла» до окна на первом этаже
Пьяная езда влетела жительнице Бурятии в копеечку
Пьяная езда влетела жительнице Бурятии в копеечку
Общество, 30.08.2024
У женщины конфисковали автомобиль, а также назначили ей штраф в 200 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^