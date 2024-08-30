Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии цветы и 234 кг чеснока





В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» государственные инспекторы управления Россельхознадзора выявили нарушение правил и норм карантина растений при вывозе из России.Граждане Монголии пыталась вывезти два горшечных цветка с почвой и 234 кг чеснока без фитосанитарных сертификатов. Это нарушение и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.Составлено два протокола по ст.10.2 КоАП РФ, подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, сообщили в управлении.