Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии цветы и 234 кг чеснока

У иностранцев не было документов на продукцию
В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» государственные инспекторы управления Россельхознадзора выявили нарушение правил и норм карантина растений при вывозе из России.
Граждане Монголии пыталась вывезти два горшечных цветка с почвой и 234 кг чеснока без фитосанитарных сертификатов. Это нарушение и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.
Составлено два протокола по ст.10.2 КоАП РФ, подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, сообщили в управлении.
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