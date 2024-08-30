«Карта жителя Забайкальского края» появится регионе

«Карту жителя Забайкальского края» планируют запустить в регионе. Это любая банковская карта платёжной системы «Мир», которая теперь будет выступать в качестве идентификатора для получения льготного проезда, предоставления услуг в МФЦ, поликлиниках, пропуска в образовательные учреждения, культурные и спортивные объекты.- Особенно отмечу, что важной частью проекта является региональная программа лояльности, дающая возможность забайкальцам хорошо сэкономить на покупках. Для партнёров проекта появится возможность сократить расходы на выпуск и выдачу собственных дисконтных и бонусных карт, дополнительные каналы для привлечения новых клиентов. Участие в проекте не требует технических доработок на стороне бизнеса, - сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.Жители региона могут получше узнать о будущей карте - ознакомление с платформой программы лояльности состоится 5 сентября в 11:00 по адресу улица Ленина, 63, кабинет 38.Для пропуска на вахте нужно заранее подать информацию об участниках до 11:00 4 сентября на адрес электронной почты, сообщили в пресс-службе краевого правительства.