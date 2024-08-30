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В Улан-Удэ росгвардейцы участвовали в учениях по ликвидации эпизоотии

В Улан-Удэ росгвардейцы участвовали в учениях по ликвидации эпизоотии
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Масштабные учения прошли накануне

Сотрудники управления Росгвардии по Бурятии участвовали в межрегиональных командно-штабных учениях по локализации и ликвидации условного очага высокопатогенного гриппа птиц на территории Улан-Удэ, которые прошли на базе информационно-методологического центра.

В мероприятии принял участие начальник ветеринарно-санитарной службы федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации полковник Сергей Сытник и офицер ветеринарной службы тыла Восточного округа Росгвардии лейтенант Георгий Ганиев.




Сотрудники группы задержания управления вневедомственной охраны Росгвардии осуществляли контрольно-пропускной режим на условной границе угрожаемой зоны и зоны наблюдения.

- В ходе учений были отработаны навыки оперативного взаимодействия, а также практические действия специалистов разных служб и ведомств по локализации и ликвидации эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц, сообщили в пресс-службе ведомства. 




Росгвардия учения

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