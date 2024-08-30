В Улан-Удэ состоящим на учёте подростками показали приёмы рукопашного боя





Для подростков, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции провели патриотическое мероприятие. Перед началом мероприятия с напутственной речью выступил Иван Дьячков, начальник отделения воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН по Бурятии. Он пожелал участникам хорошо учиться и заниматься спортом.Сотрудники отдела специального назначения «Байкал» продемонстрировали ребятам боевые приёмы и навыки рукопашного боя. После показательных выступлений они также обратились к подросткам с напутственными словами.В завершение мероприятия участники получили канцелярские наборы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.