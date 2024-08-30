В Улан-Удэ состоящим на учёте подростками показали приёмы рукопашного боя

Также ребятам вручили канцелярские наборы
Для подростков, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции провели патриотическое мероприятие. Перед началом мероприятия с напутственной речью выступил Иван Дьячков, начальник отделения воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН по Бурятии. Он пожелал участникам хорошо учиться и заниматься спортом.
Сотрудники отдела специального назначения «Байкал» продемонстрировали ребятам боевые приёмы и навыки рукопашного боя. После показательных выступлений они также обратились к подросткам с напутственными словами.
В завершение мероприятия участники получили канцелярские наборы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Среди них есть даже шоколад
Торжественные линейки пройдут 2 сентября
Детям напомнят важные правила
Здесь заменили трубопровод и установили новые задвижки
Творческий вечер пройдёт в Забайкальском краевом драмтеатре
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации
Почётный залп даст Станислав Гармаев, глава Селенгинского района Бурятии
Также ребятам вручили канцелярские наборы
Жителей приглашают познакомиться с возможностями карты
У иностранцев не было документов на продукцию
Птицы вернутся в следующем году
Депутаты райсовета приняли его отставку
Новое расписание начнёт действовать со 2 сентября
10 мастеров приводили люстру в порядок
Вместе с ними туда уехали два тренера