В Бурятии решили помочь пенсионерке, похитившей продукты из магазина



Это заметила сотрудница торговой точки, которая побежала следом. Однако на призывы остановиться женщина не отреагировала и скрылась. Против неё уже возбудили уголовное дело за грабёж. Ранее пенсионерка никогда не привлекалась к административной и уголовной ответственности.







Судя по всему, никто не задумался, что толкнуло её на такой поступок. Ведь людям старой закалки, которые воспитаны на идеалах советского общества, вообще такое несвойственно. Зато об этом задумались администраторы самого крупного в Бурятии паблика «Весь Улан-Удэ». В публикации, размещённой в сообществе, они выразили готовность помочь женщине. Тех, кто знает её, просят сообщить об этом.



Администраторы группы хотят привезти пенсионерке необходимые продукты и возместить ущерб за взятые из магазина. «Напишите нам, если обладаете информацией», – обратились они к жителям республики.





