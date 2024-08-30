30 августа

29 августа

Популярное

В Бурятии решили помочь пенсионерке, похитившей продукты из магазина

В Бурятии решили помочь пенсионерке, похитившей продукты из магазина
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Администраторы известного паблика хотят возместить ущерб и купить женщине всё необходимое

Недавно в МВД по Бурятии сообщили, что 61-летняя жительница Нижней Иволги похитила из магазина продукты на 2 тысячи рублей. Всё произошло днём 28 августа. Сельчанка взяла товар с полок и направилась к выходу мимо кассы.
 
Это заметила сотрудница торговой точки, которая побежала следом. Однако на призывы остановиться женщина не отреагировала и скрылась. Против неё уже возбудили уголовное дело за грабёж. Ранее пенсионерка никогда не привлекалась к административной и уголовной ответственности.

 
Судя по всему, никто не задумался, что толкнуло её на такой поступок. Ведь людям старой закалки, которые воспитаны на идеалах советского общества, вообще такое несвойственно. Зато об этом задумались администраторы самого крупного в Бурятии паблика «Весь Улан-Удэ». В публикации, размещённой в сообществе, они выразили готовность помочь женщине. Тех, кто знает её, просят сообщить об этом.

Администраторы группы хотят привезти пенсионерке необходимые продукты и возместить ущерб за взятые из магазина. «Напишите нам, если обладаете информацией», –  обратились они к жителям республики.


ограбление продукты помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии решили помочь пенсионерке, похитившей продукты из магазина
В Бурятии решили помочь пенсионерке, похитившей продукты из магазина
Общество, 30.08.2024
Администраторы известного паблика хотят возместить ущерб и купить женщине всё необходимое
В МФЦ в Бурятии появились дистанционные консультации
В МФЦ в Бурятии появились дистанционные консультации
Общество, 30.08.2024
Жители республики смогут получить их, не выходя из дома
В Бурятии опасаются, что проседающая сельская школа дала трещину
В Бурятии опасаются, что проседающая сельская школа дала трещину
Общество, 30.08.2024
По мнению известного общественника, она уже «доползла» до окна на первом этаже
Пьяная езда влетела жительнице Бурятии в копеечку
Пьяная езда влетела жительнице Бурятии в копеечку
Общество, 30.08.2024
У женщины конфисковали автомобиль, а также назначили ей штраф в 200 тысяч рублей
В Улан-Удэ боролись с воображаемыми террористами
В Улан-Удэ боролись с воображаемыми террористами
Общество, 30.08.2024
Они «проникли» в городские школы
В Бурятии мясо едят охотнее молочки
В Бурятии мясо едят охотнее молочки
Общество, 30.08.2024
Жители республики оказались довольно прожорливыми
Росгвардейцы задержали «преступников» в улан-удэнской школе
Росгвардейцы задержали «преступников» в улан-удэнской школе
Общество, 30.08.2024
Сотрудники Росгвардии в Бурятии участвовали во Всероссийских учениях по безопасности в образовательных организациях
В столице Бурятии нашли опасные роллы
В столице Бурятии нашли опасные роллы
Общество, 30.08.2024
Точку с ними пришлось прикрыть
Жителям Бурятии рассказали, как защитить детей от вшей
Жителям Бурятии рассказали, как защитить детей от вшей
Общество, 30.08.2024
Дети могут заразиться при заимствовании головного убора, шарфа, расчёски, наушников
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Общество, 30.08.2024
Главный приток Байкала опустился ещё на пару сантиметров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^