Лесной спецназ Бурятии прибыл в Тыву для тушения лесных пожаров









В столицу Тывы Кызыл прибыли 25 специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов для помощи в тушении лесных пожаров.По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 29 августа в регионе действовало 32 лесных пожара на площади более 23 тысяч га. На всей территории действует режим чрезвычайной ситуации.Тушить огонь региону помогают более 150 авиапожарных, задействовано 67 единиц лесопожарной техники, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Ликвидация более половины пожаров идёт только вручную. Проводится авиационный мониторинг на самолётах Ан-2. Для переброски сил и средств пожаротушения привлечены вертолёты Ми-8 МТВ.