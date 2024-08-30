Лесной спецназ Бурятии прибыл в Тыву для тушения лесных пожаров

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации
В столицу Тывы Кызыл прибыли 25 специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов для помощи в тушении лесных пожаров.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 29 августа в регионе действовало 32 лесных пожара на площади более 23 тысяч га. На всей территории действует режим чрезвычайной ситуации.
Тушить огонь региону помогают более 150 авиапожарных, задействовано 67 единиц лесопожарной техники, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Ликвидация более половины пожаров идёт только вручную. Проводится авиационный мониторинг на самолётах Ан-2. Для переброски сил и средств пожаротушения привлечены вертолёты Ми-8 МТВ.
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