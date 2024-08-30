Пьяная езда влетела жительнице Бурятии в копеечку

У женщины конфисковали автомобиль, а также назначили ей штраф в 200 тысяч рублей
Жительница Бурятии осуждена за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 200 000 рублей. Также она лишена права управления транспортными средствами (правда, права у неё отсутствовали и ранее).
Несмотря на то, что в суде ею был представлен договор купли-продажи, согласно которому автомобиль якобы был куплен её матерью, машина была конфискована в доход государства.
- Из представленных материалов следовало, что фактическим владельцем автомобиля являлась именно подсудимая. Вышестоящая инстанция с таким решением суда согласилась, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Жители республики смогут получить их, не выходя из дома
У женщины конфисковали автомобиль, а также назначили ей штраф в 200 тысяч рублей
Её привели в порядок к 1 сентября
Они «проникли» в городские школы
Жители республики оказались довольно прожорливыми
Сотрудники Росгвардии в Бурятии участвовали во Всероссийских учениях по безопасности в образовательных организациях
Ему был 81 год
Он поразил молодую пару своим даром ясновидения
Точку с ними пришлось прикрыть
Дети могут заразиться при заимствовании головного убора, шарфа, расчёски, наушников
Главный приток Байкала опустился ещё на пару сантиметров
Туман заставил отправиться на запасной аэродром
Осуждённые состязались в разных видах спорта
Забайкальцы её увидят в начале осени
Температура воздуха составит около 20 градусов тепла