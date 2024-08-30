Пьяная езда влетела жительнице Бурятии в копеечку

Жительница Бурятии осуждена за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 200 000 рублей. Также она лишена права управления транспортными средствами (правда, права у неё отсутствовали и ранее).Несмотря на то, что в суде ею был представлен договор купли-продажи, согласно которому автомобиль якобы был куплен её матерью, машина была конфискована в доход государства.- Из представленных материалов следовало, что фактическим владельцем автомобиля являлась именно подсудимая. Вышестоящая инстанция с таким решением суда согласилась, - сообщили в Верховном суде Бурятии.