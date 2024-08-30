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В Бурятии опасаются, что проседающая сельская школа дала трещину

В Бурятии опасаются, что проседающая сельская школа дала трещину
Общество,  Фото:кадр с видео Максима Киреенко
По мнению известного общественника, она уже «доползла» до окна на первом этаже

В июне в региональном отделении Народного фронта забили тревогу из-за состояния школы в иволгинском селе Гурульба. Общественники тогда высказали опасения, что она буквально уходит под землю.

Учебное заведение, которое открыли всего шесть лет назад, в 2018 году, построили в русле высохшей реки. Что место для этого выбрали крайне неудачно, выяснилось лишь в 2020-ом. Активисты сообщили: при привязке типового проекта глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле оказалось в два раза меньше. Вокруг начала проваливаться земля. По словам «фронтовиков», разрушается асфальт, тротуары и даже само основание здания, которое обошлось в 300 с лишним миллионов рублей.

В СУ СКР по Бурятии даже инициировали процессуальную проверку, которую взял под контроль председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Заинтересовались этой историей и в прокуратуре. На месте вскоре побывали сотрудники надзорного ведомства.

Однако в управлении капитального строительства (УКС) правительства Бурятии заверили: СОШ ничего не угрожает – мол, провалы возникли на участках сетей водоотведения на прилегающей территории. А в Госэкспертизе отметили, что под землю строение не уйдёт и объяснили, почему. Просадку грунта пообещали устранить в начале августа.

В минувший четверг на месте в очередной раз побывали представители прокуратуры и УКС. Вместе с ними состояние школы проверил известный общественник, сопредседатель Народного фронта в РБ и зампредседателя общественной палаты Бурятии Максим Киреенко. В управлении капстроительства сообщили, что уже готовы принять работы, а сама СОШ в хорошем состоянии. Асфальтирование завершилось и отмостку (водонепроницаемое покрытие вокруг здания – прим.) восстановили.
 
Максим Киреенко, вновь приехавший в Гурульбу 30 августа, обратил внимание на трещину в фундаменте здания, которая «отражается» на стекло окна на первом этаже. Накануне её не было видно из-за травы.
 
- Со слов представителей УКСа, всё хорошо и с фундаментом всё в порядке – в дополнительном обследовании он не нуждается, – подчеркнул общественник.
 
По словам Максима Киреенко, проблему водоотведения не решили и решать не собираются. «Ждём официального ответа прокуратуры о результатах рассмотрения представления», – добавил он. 

школа общественники ОНФ

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