В Бурятии опасаются, что проседающая сельская школа дала трещину



В июне в региональном отделении Народного фронта



Учебное заведение, которое открыли всего шесть лет назад, в 2018 году, построили в русле высохшей реки. Что место для этого выбрали крайне неудачно, выяснилось лишь в 2020-ом. Активисты сообщили: при привязке типового проекта глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле оказалось в два раза меньше. Вокруг начала проваливаться земля. По словам «фронтовиков», разрушается асфальт, тротуары и даже само основание здания, которое обошлось в 300 с лишним миллионов рублей. В июне в региональном отделении Народного фронта забили тревогу из-за состояния школы в иволгинском селе Гурульба. Общественники тогда высказали опасения, что она буквально уходит под землю.Учебное заведение, которое открыли всего шесть лет назад, в 2018 году, построили в русле высохшей реки. Что место для этого выбрали крайне неудачно, выяснилось лишь в 2020-ом. Активисты сообщили: при привязке типового проекта глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле оказалось в два раза меньше. Вокруг начала проваливаться земля. По словам «фронтовиков», разрушается асфальт, тротуары и даже само основание здания, которое обошлось в 300 с лишним миллионов рублей.



В СУ СКР по Бурятии даже В СУ СКР по Бурятии даже инициировали процессуальную проверку, которую взял под контроль председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Заинтересовались этой историей и в прокуратуре. На месте вскоре побывали сотрудники надзорного ведомства.



Однако в управлении капитального строительства (УКС) правительства Бурятии заверили: СОШ ничего не угрожает – мол, провалы возникли на участках сетей водоотведения на прилегающей территории. А в Госэкспертизе отметили, что под землю строение не уйдёт и Однако в управлении капитального строительства (УКС) правительства Бурятии заверили: СОШ ничего не угрожает – мол, провалы возникли на участках сетей водоотведения на прилегающей территории. А в Госэкспертизе отметили, что под землю строение не уйдёт и объяснили , почему. Просадку грунта пообещали устранить в начале августа.



В минувший четверг на месте в очередной раз побывали представители прокуратуры и УКС. Вместе с ними состояние школы проверил известный общественник, сопредседатель Народного фронта в РБ и зампредседателя общественной палаты Бурятии Максим Киреенко. В управлении капстроительства сообщили, что уже готовы принять работы, а сама СОШ в хорошем состоянии. Асфальтирование завершилось и отмостку (водонепроницаемое покрытие вокруг здания – прим.) восстановили.



Максим Киреенко, вновь приехавший в Гурульбу 30 августа, обратил внимание на трещину в фундаменте здания, которая «отражается» на стекло окна на первом этаже. Накануне её не было видно из-за травы.



- Со слов представителей УКСа, всё хорошо и с фундаментом всё в порядке – в дополнительном обследовании он не нуждается, – подчеркнул общественник.



По словам Максима Киреенко, проблему водоотведения не решили и решать не собираются. «Ждём официального ответа прокуратуры о результатах рассмотрения представления», – добавил он.



