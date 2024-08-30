Режиссёр Никита Михалков встретится с читинцами

Режиссёр Никита Михалков проведёт творческую встречу с поклонниками «За кадром «Бесогона» (16+) 28 сентября на джазовом фестивале имени Олега Лундстрема (0+) в Чите.Творческий вечер пройдёт в Забайкальском краевом драматическом театре. Время организаторы сообщат позже.Зрители увидят фрагменты из картин режиссёра и поговорят о его творчестве, сообщили в пресс-службе правительства края.Никита Михалков — режиссёр, артист, телеведущий. Его первой режиссёрской работой стал фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+), который вышел в 1974 году. Затем его фильмографию пополнили — «Раба любви» (18+), «Безотцовщина» (18+), «Несколько дней из жизни И. Обломова» (12+), «Родня» (16+) и «Беседа без свидетелей» (16+). В 1987 году в его картине «Очи чёрные» 12+) главную роль сыграл знаменитый итальянский актёр Марчелло Мастроянни. Известность пришла к Михалкову после серии картин «Утомлённые солнцем» (12+) в жанре военной драмы.Сейчас режиссёр занимается, в том числе, программой «Бесогон». В 2011 году она вышла в эфир на одной из платформ в сети. Здесь Михалков отвечает на вопросы зрителей и рассуждает об актуальных политических и социальных событиях.