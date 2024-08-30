30 августа

Популярное

В Бурятии рассказали о продуктах для мозга

В Бурятии рассказали о продуктах для мозга
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди них есть даже шоколад

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, какие продукты поддерживают работу мозга.

Первым в этом списке оказалась жирная рыба, поскольку в ней содержится много полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которая укрепляет и очищает стенки сосудов, нормализует артериальное давление, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает обмен веществ

Далее - льняное масло, в нем также много омега-3. Его советуют употреблять для укрепления памяти. Льняное масло нужно хранить в холоде, иначе оно быстро станет горьким.

Поможет мозгу и шоколад, но только горький - с содержанием какао-продуктов не менее 55%. «Его употребление улучшает работу кровеносных сосудов и усиливает приток крови к мозгу», - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Яйца - в них много витаминов группы В, которые тормозят развитие деменции у пожилых людей, а в молодом возрасте улучшают память и концентрацию

Грецкие орехи - в них содержатся мелатонин, магний и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые помогают увеличить скорость восприятия информации, улучшить память

питание Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали о продуктах для мозга
В Бурятии рассказали о продуктах для мозга
Общество, 30.08.2024
Среди них есть даже шоколад 
На третьем мосту в Улан-Удэ завершили переустройство участка тепломагистрали
На третьем мосту в Улан-Удэ завершили переустройство участка тепломагистрали
Общество, 30.08.2024
Здесь заменили трубопровод и установили новые задвижки 
Режиссёр Никита Михалков встретится с читинцами
Режиссёр Никита Михалков встретится с читинцами
Общество, 30.08.2024
Творческий вечер пройдёт в Забайкальском краевом драмтеатре
Лесной спецназ Бурятии прибыл в Тыву для тушения лесных пожаров
Лесной спецназ Бурятии прибыл в Тыву для тушения лесных пожаров
Общество, 30.08.2024
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации
Полуденный выстрел прозвучит 31 августа в Улан-Удэ
Полуденный выстрел прозвучит 31 августа в Улан-Удэ
Общество, 30.08.2024
Почётный залп даст Станислав Гармаев, глава Селенгинского района Бурятии
«Карта жителя Забайкальского края» появится регионе
«Карта жителя Забайкальского края» появится регионе
Общество, 30.08.2024
Жителей приглашают познакомиться с возможностями карты 
Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии цветы и 234 кг чеснока
Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии цветы и 234 кг чеснока
Общество, 30.08.2024
У иностранцев не было документов на продукцию 
С берегов Байкала улетели стрижи
С берегов Байкала улетели стрижи
Общество, 30.08.2024
Птицы вернутся в следующем году 
Экс-глава Бичурского района Бурятии отправился на СВО
Экс-глава Бичурского района Бурятии отправился на СВО
Общество, 30.08.2024
Депутаты райсовета приняли его отставку
С началом учебного года в Улан-Удэ увеличат выпуск муниципальных автобусов
С началом учебного года в Улан-Удэ увеличат выпуск муниципальных автобусов
Общество, 30.08.2024
Новое расписание начнёт действовать со 2 сентября 
В Бурятском театре оперы и балета помыли большую люстру
В Бурятском театре оперы и балета помыли большую люстру
Общество, 30.08.2024
10 мастеров приводили люстру в порядок 
Шесть спортсменов из Улан-Удэ отправились на СВО
Шесть спортсменов из Улан-Удэ отправились на СВО
Общество, 30.08.2024
Вместе с ними туда уехали два тренера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^