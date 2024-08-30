В Бурятии рассказали о продуктах для мозга

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, какие продукты поддерживают работу мозга.Первым в этом списке оказалась жирная рыба, поскольку в ней содержится много полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которая укрепляет и очищает стенки сосудов, нормализует артериальное давление, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает обмен веществДалее - льняное масло, в нем также много омега-3. Его советуют употреблять для укрепления памяти. Льняное масло нужно хранить в холоде, иначе оно быстро станет горьким.Поможет мозгу и шоколад, но только горький - с содержанием какао-продуктов не менее 55%. «Его употребление улучшает работу кровеносных сосудов и усиливает приток крови к мозгу», - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.Яйца - в них много витаминов группы В, которые тормозят развитие деменции у пожилых людей, а в молодом возрасте улучшают память и концентрациюГрецкие орехи - в них содержатся мелатонин, магний и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые помогают увеличить скорость восприятия информации, улучшить память