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В Улан-Удэ отремонтировали повреждённую ветром остановку

В Улан-Удэ отремонтировали повреждённую ветром остановку
Общество,  Фото:КБУ
Её привели в порядок к 1 сентября

На остановке «Милиция» в Железнодорожном районе Улан-Удэ отремонтировали остановочный пункт. Конструкцию привели в порядок, а после установили на прежнее место.

Теперь ждать свой автобус ученикам школы № 43 и их родителям будет удобнее.

Сооружение пришло в негодность из-за сильного ветра. В эти дни сотрудники комбината по благоустройству обновляют пешеходные переходы возле СОШ и остановок к 1 сентября.

остановка общественного транспорта благоустройство

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