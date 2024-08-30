В Улан-Удэ отремонтировали повреждённую ветром остановку

На остановке «Милиция» в Железнодорожном районе Улан-Удэ отремонтировали остановочный пункт. Конструкцию привели в порядок, а после установили на прежнее место.Теперь ждать свой автобус ученикам школы № 43 и их родителям будет удобнее.Сооружение пришло в негодность из-за сильного ветра. В эти дни сотрудники комбината по благоустройству обновляют пешеходные переходы возле СОШ и остановок к 1 сентября.