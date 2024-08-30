В Улан-Удэ отремонтировали повреждённую ветром остановку

Её привели в порядок к 1 сентября
На остановке «Милиция» в Железнодорожном районе Улан-Удэ отремонтировали остановочный пункт. Конструкцию привели в порядок, а после установили на прежнее место.
Теперь ждать свой автобус ученикам школы № 43 и их родителям будет удобнее.
Сооружение пришло в негодность из-за сильного ветра. В эти дни сотрудники комбината по благоустройству обновляют пешеходные переходы возле СОШ и остановок к 1 сентября.
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Её привели в порядок к 1 сентября
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