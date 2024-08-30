В МФЦ в Бурятии появились дистанционные консультации

Жители республики смогут получить их, не выходя из дома
Теперь все желающие смогут записаться в многофункциональный центр (МФЦ) Бурятии на онлайн-приём. Для этого нужно зайти на сайт учреждения mfc.govrb.ru и в разделе «Предварительная запись» выбрать раздел «Онлайн-консультация», а после – тему вопроса, удобную дату и время и указать свои ФИО и номер телефона.
В назначенный день на него придёт смс-сообщение со ссылкой на подключение к видеоконференцсвязи со специалистом МФЦ.
У жителей республики будет возможность проконсультироваться дистанционно по государственным и муниципальным услугам. При этом сотрудники многофункционального центра при необходимости заранее изучат документы клиента. Все материалы можно загрузить заранее в чат видеоконференцсвязи.
Жители республики смогут получить их, не выходя из дома
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