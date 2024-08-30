В МФЦ в Бурятии появились дистанционные консультации



Теперь все желающие смогут записаться в многофункциональный центр (МФЦ) Бурятии на онлайн-приём. Для этого нужно зайти на сайт учреждения mfc.govrb.ru и в разделе «Предварительная запись» выбрать раздел «Онлайн-консультация», а после – тему вопроса, удобную дату и время и указать свои ФИО и номер телефона.



В назначенный день на него придёт смс-сообщение со ссылкой на подключение к видеоконференцсвязи со специалистом МФЦ.





У жителей республики будет возможность проконсультироваться дистанционно по государственным и муниципальным услугам. При этом сотрудники многофункционального центра при необходимости заранее изучат документы клиента. Все материалы можно загрузить заранее в чат видеоконференцсвязи.

