В Бурятии ушёл из жизни прозаик Геннадий Орлов

Ушёл из жизни прозаик Орлов Геннадий Михайлович. Об этом сообщило министерство культуры Бурятии.Геннадий Орлов родился 14 ноября 1942 года в селе Ильинка Прибайкальского района. Геннадий Михайлович - член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Бурятии, лауреат премии имени Исая Калашникова, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике.В 1965 году окончил историко-филологический факультет Бурятского педагогического института. Затем служил матросом на надводных кораблях Тихоокеанского флота в должности сигнальщика-наблюдателя. После преподавал русский язык, литературу и историю в селе Багдарин Баунтовского района и в школах Улан-Удэ. Кроме того, работал тренером по спортивной гимнастике в ДЮСШ №2, вёл гимнастику на спортфаке БГПИ.Также Геннадий Михайлович работал руководителем физвоспитания в училище культуры и искусства, инструктором-методистом производственной гимнастики, штукатуром-маляром, исполнительным директором торговой фирмы, директором издательства писателей «Наран», завхозом в министерстве образования и наук Бурятии.Прощание с Геннадием Михайловичем состоится сегодня, 30 августа, с 11 до 12 по адресу ул. Пирогова, 9а/2.