30 августа

29 августа

Популярное

В Бурятии ушёл из жизни прозаик Геннадий Орлов

В Бурятии ушёл из жизни прозаик Геннадий Орлов
Общество,  Фото:предоставлено минкультуры РБ
Ему был 81 год

Ушёл из жизни прозаик Орлов Геннадий Михайлович. Об этом сообщило министерство культуры Бурятии.

Геннадий Орлов родился 14 ноября 1942 года в селе Ильинка Прибайкальского района. Геннадий Михайлович - член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Бурятии, лауреат премии имени Исая Калашникова, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике.

В 1965 году окончил историко-филологический факультет Бурятского педагогического института. Затем служил матросом на надводных кораблях Тихоокеанского флота в должности сигнальщика-наблюдателя. После преподавал русский язык, литературу и историю в селе Багдарин Баунтовского района и в школах Улан-Удэ. Кроме того, работал тренером по спортивной гимнастике в ДЮСШ №2, вёл гимнастику на спортфаке БГПИ.

Также Геннадий Михайлович работал руководителем физвоспитания в училище культуры и искусства, инструктором-методистом производственной гимнастики, штукатуром-маляром, исполнительным директором торговой фирмы, директором издательства писателей «Наран», завхозом в министерстве образования и наук Бурятии.

Прощание с Геннадием Михайловичем состоится сегодня, 30 августа, с 11 до 12 по адресу ул. Пирогова, 9а/2.
смерть некролог писатели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Росгвардейцы задержали «преступников» в улан-удэнской школе
Росгвардейцы задержали «преступников» в улан-удэнской школе
Общество, 30.08.2024
Сотрудники Росгвардии в Бурятии участвовали во Всероссийских учениях по безопасности в образовательных организациях
В столице Бурятии нашли опасные роллы
В столице Бурятии нашли опасные роллы
Общество, 30.08.2024
Точку с ними пришлось прикрыть
Жителям Бурятии рассказали, как защитить детей от вшей
Жителям Бурятии рассказали, как защитить детей от вшей
Общество, 30.08.2024
Дети могут заразиться при заимствовании головного убора, шарфа, расчёски, наушников
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Общество, 30.08.2024
Главный приток Байкала опустился ещё на пару сантиметров
Самолёт, летящий в Улан-Удэ, приземлился в Иркутске
Самолёт, летящий в Улан-Удэ, приземлился в Иркутске
Общество, 30.08.2024
Туман заставил отправиться на запасной аэродром
В Улан-Удэ в колонии провели увлекательную спартакиаду
В Улан-Удэ в колонии провели увлекательную спартакиаду
Общество, 30.08.2024
Осуждённые состязались в разных видах спорта
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 30.08.2024
Температура воздуха составит около 20 градусов тепла 
В Забайкалье стали производить белоснежную муку
В Забайкалье стали производить белоснежную муку
Общество, 29.08.2024
В Могойтуе открылось производство муки
В Улан-Удэ прошли ветеринарные учения по ликвидации гриппа птиц
В Улан-Удэ прошли ветеринарные учения по ликвидации гриппа птиц
Общество, 29.08.2024
В учениях участвовали более 100 специалистов 
В Нижнеудинском районе Иркутской области завершают ремонт автодорог
В Нижнеудинском районе Иркутской области завершают ремонт автодорог
Общество, 29.08.2024
Некоторые работы продолжатся в следующем году 
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в волейбол
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в волейбол
Общество, 29.08.2024
Состоялся товарищеский матч 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^