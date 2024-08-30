Росгвардейцы задержали «преступников» в улан-удэнской школе

















В преддверии нового учебного года сотрудники Росгвардии принимают участие в единых всероссийских учениях, проводимых Минпросвещения России совместно с МЧС России, МВД России и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.В Улан-Удэ администрация средней общеобразовательной школы № 32 совместно с сотрудниками ведомства, полиции и МЧС отрабатывала действия при незаконном проникновении в школу преступников.По легенде учений, в школу проникли условные вооружённые преступники. После нажатия сторожем кнопки тревожной сигнализации на место прибыли 2 группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.Росгвардейцы обезоружили и задержали «преступников», после чего передали их сотрудникам полиции. В это время персонал школы отрабатывал действия по эвакуации из здания и баррикадированию в кабинетах.- В рамках учений правоохранители проверяют в школах организацию пропускного и внутриобъектового режима, работоспособность тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения и оповещения. Инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы проверяют наличие необходимой документации, исправность технических средств охраны, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.