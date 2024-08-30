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Росгвардейцы задержали «преступников» в улан-удэнской школе

Росгвардейцы задержали «преступников» в улан-удэнской школе
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Сотрудники Росгвардии в Бурятии участвовали во Всероссийских учениях по безопасности в образовательных организациях

В преддверии нового учебного года сотрудники Росгвардии принимают участие в единых всероссийских учениях, проводимых Минпросвещения России совместно с МЧС России, МВД России и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.

В Улан-Удэ администрация средней общеобразовательной школы № 32 совместно с сотрудниками ведомства, полиции и МЧС отрабатывала действия при незаконном проникновении в школу преступников.



По легенде учений, в школу проникли условные вооружённые преступники. После нажатия сторожем кнопки тревожной сигнализации на место прибыли 2 группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы обезоружили и задержали «преступников», после чего передали их сотрудникам полиции. В это время персонал школы отрабатывал действия по эвакуации из здания и баррикадированию в кабинетах.

- В рамках учений правоохранители проверяют в школах организацию пропускного и внутриобъектового режима, работоспособность тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения и оповещения. Инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы проверяют наличие необходимой документации, исправность технических средств охраны, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии. 


Росгвардия учения

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