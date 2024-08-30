Жители Бурятии стали натыкаться на редкие «кровоточащие зубы»



- Ездили за грибами и встретили такого вот красавца. Прочитали, что это «кровавый зуб». Что он растёт в Улан-Удэ не зафиксировано. Кто-нибудь ещё видел такие или только нам так повезло? – поинтересовался автор фотографии.



Из-за необычного вида у этого довольно редкого гриба множество названий – и «клубника со сливками» (Strawberries and cream), и «зубной сок» (The red-juice tooth), и «дьявольский зуб» (Devil’s tooth), и «кровоточащий зуб» (Bleeding tooth fungus). В простонародье его именуют дьявольским ежовиком, а по-научному – Гиднеллум Пека, в честь американского миколога и ботиника Чарльза Хортона Пека (1833–1917), который исследовал «кровоточащий зуб».



Запах гриба почти неощутим, хотя некоторым кажется, что он пахнет клубникой. Гиднеллумы считаются ядовитыми, да и есть их невозможно. Федеральные СМИ пишут, что по консистенции они как автомобильная резина. «Кровавые» капли на шляпках обычно появляются при избыточной влажности почвы – например, после дождей. А в алый цвет влагу окрашивают содержащиеся в грибах пигменты.



Для питания «дьявольский зуб» может использовать не только почвенные соки, но и насекомых – «ловит» их с помощью капель и они погибают, а гриб таким образом получает источник для дальнейшего роста.



Как выяснилось, «кровоточащие зубы» встречали этим летом многие наши земляки. Они есть в Кабанском и Иволгинском районах (Тулунже и Ошурково), да и в Сотниково, по словам местных жителей, «таких навалом». Видели подобные и в тарбагатайском посёлке Николаевский.





Несколько лет назад на Гиднеллум Пека наткнулись в Усть-Баргузине. Кстати, в комментариях к посту жителям республики посоветовали вообще не ходить за дикоросами на Верхнюю Берёзовку. «Вам вообще повезло, что вы по ночам не светитесь, собирая и употребляя в пищу грибы оттуда», – высказался один из участников сообщества.



Накануне в местном паблике «Аноним 03» во «Вконтакте» выложили фото, сделанное на окраине Улан-Удэ – в микрорайоне Верхняя Берёзовка. На снимке – гриб, шляпка которого словно покрыта рубиново-красными каплями.