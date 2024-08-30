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Жителям Бурятии рассказали, как защитить детей от вшей

Жителям Бурятии рассказали, как защитить детей от вшей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети могут заразиться при заимствовании головного убора, шарфа, расчёски, наушников

С началом нового учебного года в школах, детских садах, в учреждениях дополнительного образования будут формироваться детские коллективы. В связи с этим управление Роспотребнадзора по Бурятии напоминает об основных мерах профилактики и борьбы с педикулёзом.

Педикулёз – это заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека кровососущих насекомых – вшей, оно является самым распространённым паразитарным заболеванием, независимо от уровня экономического развития региона, страны. В основном педикулёз поражает детей, которые могут заразиться при заимствовании головного убора, шарфа, куртки с капюшоном, расчёски, наушников.

Основные симптомы педикулёза: зуд, сопровождающийся расчёсами; огрубение кожи от воздействия на неё слюны при массовых укусах вшей; пигментация кожи за счёт тканевых кровоизлияний и воспалительного процесса, вызываемого воздействием слюны насекомых; колтуны, образующиеся при расчёсах; запутывание и склеивание гнойно-серозными выделениями волос на голове; покрытие кожной поверхности корками, под которыми находится мокнущая поверхность.

Как не заразиться?

- научите ребёнка не пользоваться чужими расчёсками, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос - через эти предметы передаются вши;
- проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения;
- осматривайте постельные принадлежности;
- после пребывания ребёнка в летнем детском оздоровительном учреждении проведите осмотр головы ребёнка;

При обнаружении у ребёнка педикулёза необходимо:

- приобрести в аптеке противопедикулёзное средство
- обработать волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией;
- вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла;
- удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид;
- постирать постельное бельё и вещи, прогладить горячим утюгом с паром;
- осмотреть членов семьи и себя;
- повторить осмотр в течение месяца через каждые 7-10 дней.


Роспотребнадзор вши педикулез

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