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Буддийский лама с точностью предсказал супругам из Бурятии рождение ребёнка

Буддийский лама с точностью предсказал супругам из Бурятии рождение ребёнка
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он поразил молодую пару своим даром ясновидения 

Этой необычной историей, которая произошла в Бурятии много лет назад, поделился настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов). У молодых супругов было двое детей и получилось так, что жена забеременела снова. Пара решила от ребёнка избавиться и сделать аборт в селе Баргузин. Ехать туда надо было через Курумкан, где жил пожилой лама.

- Обычно со всеми вопросами супруги обращались к нему, но столь деликатную проблему постеснялись озвучить. Вообще в те далёкие времена не говорили на эту тему с кем-то ещё, кроме мужа. Поэтому решили просто зайти – как бы навестить, сказать, что нужно по делам до Баргузина съездить. Тем более до отправки автобуса нужно было ждать несколько часов, – отмечает Олег Намжилов.

Взяв гостинцы, муж и жена направились к ламе. Тот сразу засуетился. Весь его вид, поведение были необычными.

- Он никогда не был таким чрезмерно заботливым. Почти бегом начал готовить, прибирать со стола и т. д. Молодые в растерянности не знали, что и подумать. Обычно лама просто предлагал чай, спрашивал, хотят ли они поесть и если да, вон там суп, еда – сами подогрейте и поешьте. А тут усадил как самых дорогих, важных гостей и начал варить свежий суп, заварил чай, – продолжает настоятель«Гандан Ше Дувлин». – Причём все продукты, дрова были как будто приготовлены и ждали только их прихода. Всё то время, пока еда варилась на плите, говорил и говорил. 

Хозяин дома был немногословным, но на этот раз гостям не удавалось вставить ни слова. 

- Супруги находились в интересном состоянии – как во сне, в прострации. Позже, они не могли вспомнить ничего, кроме заключительной речи за последней чашкой чая. Лама произнёс проникновенные слова: «К вам пришёл мальчик, с белым лицом, добродетельный, чистый. Восседает на белом железе. Он будет слаб в детстве, особенно в младенчестве. Если будете беречь его от грязи, содержать в чистоте, он выживет, вырастет и станет очень полезным человеком», – рассказывает Намжилов.

Молча, почти в беспамятстве, супруги дошли до автостанции и, увидев автобус до родной деревни, без раздумий сели в него.

- Только войдя в свой дом, опомнились. Впоследствии даже речи не шло об аборте. Родился мальчик – действительно с белым лицом. И они старались его держать подальше от обычной грязи, а также и от людской, – заключил Еши Намжил лама.

ламы буддизм дети

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