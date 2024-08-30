Здесь заменили трубопровод и установили новые задвижки
На третьем мосту в Улан-Удэ завершили переустройство участка тепломагистрали, сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
- Строители транспортного перехода через реку Уда завершили работы по переустройству участка тепломагистрали в границах производства работ, - отметили в управлении.
Они заменили 400 метров трубопровода диаметром 700 мм, 900 метров - диаметром 1000 мм. Установлено по две новых задвижки диаметром 1000 мм и 500 мм. Получен акт готовности от ПАО «ТГК-14».
Четырёхполосный мост длиной 202 метра соединит Элеватор и улицу Трубачеева, но также позволит автомобилистам переезжать железную дорогу, не пересекая сами пути – по тоннелю. Сдать переправу в эксплуатацию намерены в 2027-ом году.
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