30 августа

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На третьем мосту в Улан-Удэ завершили переустройство участка тепломагистрали

На третьем мосту в Улан-Удэ завершили переустройство участка тепломагистрали
Общество,  Фото:ГКУ «Бурятрегионавтодор»
Здесь заменили трубопровод и установили новые задвижки

На третьем мосту в Улан-Удэ завершили переустройство участка тепломагистрали, сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

- Строители транспортного перехода через реку Уда завершили работы по переустройству участка тепломагистрали в границах производства работ, - отметили в управлении.

Они заменили 400 метров трубопровода диаметром 700 мм, 900 метров - диаметром 1000 мм. Установлено по две новых задвижки диаметром 1000 мм и 500 мм. Получен акт готовности от ПАО «ТГК-14».

Четырёхполосный мост длиной 202 метра соединит Элеватор и улицу Трубачеева, но также позволит автомобилистам переезжать железную дорогу, не пересекая сами пути – по тоннелю. Сдать переправу в эксплуатацию намерены в 2027-ом году.
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