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Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться

Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Главный приток Байкала опустился ещё на пару сантиметров

В Улан-Удэ по-прежнему опускается Селенга. По данным на утро 30 августа, река отступила ещё на 2 сантиметра, до 85-ти (от нулевой отметки гидропоста).

Уровень Уды остался прежним – 83 см, как и Байкала – 456,74 метра (по тихоокеанской системе высот).
Селенга Уда реки

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