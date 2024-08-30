Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться

Главный приток Байкала опустился ещё на пару сантиметров
В Улан-Удэ по-прежнему опускается Селенга. По данным на утро 30 августа, река отступила ещё на 2 сантиметра, до 85-ти (от нулевой отметки гидропоста).
Уровень Уды остался прежним – 83 см, как и Байкала – 456,74 метра (по тихоокеанской системе высот).
Главный приток Байкала опустился ещё на пару сантиметров
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