Студентами творческих ссузов в Иркутской области стали более 320 человек

В Иркутской области в средние специальные учебные заведения в сфере культуры поступило более 320 человек. Самое большое количество студентов принял Иркутский областной колледж культуры – 131 человека. Иркутский художественный колледж имени И.Л. Копылова зачислил 64 студента, Иркутский музыкальный колледж имени Ф. Шопена - 59, Братское музыкальное училище – 26. Иркутское областное театральное училище имени Виталия Венгера – 44.- Средние образовательные организации сферы культуры Иркутской области не просто учебные заведения, а настоящая кузница кадров для нашего региона. Это центры творческого развития молодёжи, где каждый талантливый студент сможет реализовать свой потенциал и начать творческий путь. Все наши колледжи и училища подготовлены к началу учебного года. 2 сентября в них пройдут торжественные линейки, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.Самый большой конкурс был среди абитуриентов Иркутского областного художественного колледжа имени И.Л. Копылова. Общий конкурс там составил девять человек на место. Самой популярной специальностью стал «Дизайн», потом «Живопись» и после «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Вторую строчку занимает Иркутское театральное училище. На одно место там претендовали 7 человек. Традиционно самой востребованной специальностью остаётся «Актёрское искусство» вида «Актёр драматического театра и кино». На третьей позиции - Иркутский областной колледж культуры – пять человек на место. Там самой популярной специальностью стали «Социально-культурная деятельность», хореографическое и театральное искусство специальности «Народное художественное творчество».В два учебных заведения осенью проведут добор абитуриентов. В Иркутском театральном училище его проведут по специальности «Искусство балета». В Братском музыкальном училище по специальностям: «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование», «Сольное и хоровое народное пение», «Хореография», «Теория музыки», сообщает пресс-служба областного правительства.