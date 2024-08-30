30 августа

Популярное

Студентами творческих ссузов в Иркутской области стали более 320 человек

Студентами творческих ссузов в Иркутской области стали более 320 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Торжественные линейки пройдут 2 сентября

В Иркутской области в средние специальные учебные заведения в сфере культуры поступило более 320 человек. Самое большое количество студентов принял Иркутский областной колледж культуры – 131 человека. Иркутский художественный колледж имени И.Л. Копылова зачислил 64 студента, Иркутский музыкальный колледж имени Ф. Шопена - 59, Братское музыкальное училище – 26. Иркутское областное театральное училище имени Виталия Венгера – 44.

- Средние образовательные организации сферы культуры Иркутской области не просто учебные заведения, а настоящая кузница кадров для нашего региона. Это центры творческого развития молодёжи, где каждый талантливый студент сможет реализовать свой потенциал и начать творческий путь. Все наши колледжи и училища подготовлены к началу учебного года. 2 сентября в них пройдут торжественные линейки, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Самый большой конкурс был среди абитуриентов Иркутского областного художественного колледжа имени И.Л. Копылова. Общий конкурс там составил девять человек на место. Самой популярной специальностью стал «Дизайн», потом «Живопись» и после «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Вторую строчку занимает Иркутское театральное училище. На одно место там претендовали 7 человек. Традиционно самой востребованной специальностью остаётся «Актёрское искусство» вида «Актёр драматического театра и кино». На третьей позиции - Иркутский областной колледж культуры – пять человек на место. Там самой популярной специальностью стали «Социально-культурная деятельность», хореографическое и театральное искусство специальности «Народное художественное творчество».

В два учебных заведения осенью проведут добор абитуриентов. В Иркутском театральном училище его проведут по специальности «Искусство балета». В Братском музыкальном училище по специальностям: «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование», «Сольное и хоровое народное пение», «Хореография», «Теория музыки», сообщает пресс-служба областного правительства. 
Иркутская область Иркутск студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали о продуктах для мозга
В Бурятии рассказали о продуктах для мозга
Общество, 30.08.2024
Среди них есть даже шоколад 
На третьем мосту в Улан-Удэ завершили переустройство участка тепломагистрали
На третьем мосту в Улан-Удэ завершили переустройство участка тепломагистрали
Общество, 30.08.2024
Здесь заменили трубопровод и установили новые задвижки 
Режиссёр Никита Михалков встретится с читинцами
Режиссёр Никита Михалков встретится с читинцами
Общество, 30.08.2024
Творческий вечер пройдёт в Забайкальском краевом драмтеатре
Лесной спецназ Бурятии прибыл в Тыву для тушения лесных пожаров
Лесной спецназ Бурятии прибыл в Тыву для тушения лесных пожаров
Общество, 30.08.2024
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации
Полуденный выстрел прозвучит 31 августа в Улан-Удэ
Полуденный выстрел прозвучит 31 августа в Улан-Удэ
Общество, 30.08.2024
Почётный залп даст Станислав Гармаев, глава Селенгинского района Бурятии
«Карта жителя Забайкальского края» появится регионе
«Карта жителя Забайкальского края» появится регионе
Общество, 30.08.2024
Жителей приглашают познакомиться с возможностями карты 
Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии цветы и 234 кг чеснока
Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии цветы и 234 кг чеснока
Общество, 30.08.2024
У иностранцев не было документов на продукцию 
С берегов Байкала улетели стрижи
С берегов Байкала улетели стрижи
Общество, 30.08.2024
Птицы вернутся в следующем году 
Экс-глава Бичурского района Бурятии отправился на СВО
Экс-глава Бичурского района Бурятии отправился на СВО
Общество, 30.08.2024
Депутаты райсовета приняли его отставку
С началом учебного года в Улан-Удэ увеличат выпуск муниципальных автобусов
С началом учебного года в Улан-Удэ увеличат выпуск муниципальных автобусов
Общество, 30.08.2024
Новое расписание начнёт действовать со 2 сентября 
В Бурятском театре оперы и балета помыли большую люстру
В Бурятском театре оперы и балета помыли большую люстру
Общество, 30.08.2024
10 мастеров приводили люстру в порядок 
Шесть спортсменов из Улан-Удэ отправились на СВО
Шесть спортсменов из Улан-Удэ отправились на СВО
Общество, 30.08.2024
Вместе с ними туда уехали два тренера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^