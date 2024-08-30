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В Бурятском театре оперы и балета помыли большую люстру

В Бурятском театре оперы и балета помыли большую люстру
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
10 мастеров приводили люстру в порядок

В Бурятском театре оперы и балета помыли большую люстру, украшающую зрительный зал. Её аккуратно спустили вниз, чтобы очистить от пыли и помыть. Подготовка к новому театральному сезону идёт полным ходом.

- Наша люстра – это, наверное, одно из ярких, красивых украшений нашего театра. И она по праву заслуживает особое отношение к ней. И сегодня, в преддверии начала театрального сезона, нами ведётся работа по её сохранению и подготовке к театральному сезону. Мы её моем, меняем лампочки. И вновь, когда придут зрители в наш театр, они увидят, что она ярко светится и ждёт наших зрителей, - поделился директор театра Дмитрий Дылыков.

Такая генеральная уборка проводится раз в три года. На люстре находится 105 лампочек, лампочки были заменены и проверены все электропровода. Для того, чтобы люстра засияла, как новая, десять мастеров потратили порядка четырёх часов.

- Она изготавливалась по эскизам художников, которые создавали эту люстру специально для театра оперы и балета. То есть это эксклюзивный предмет. Была изготовлена в Москве на одном из специализированных заводов в 40-х и 50-х годах, когда строился театр, - отметила Ольга Шагланова, заведующая музеем Бурятского театра оперы и балета.

Люстра изготовлена из металлического сплава, которая покрыта золотой краской. Украшают её матовые плафоны и хрустальные подвески. Также задействованы изображения растительных завитков, колосьев. Внизу венчает люстру подвешенная снизу кедровая шишка.

Во время реконструкции театра, которая длилась с 2005 по 2011 год, люстру ремонтировали, реставрировали. Были дополнены подвески, обновлена электропроводка этой люстры, сообщает пресс-служба театра. 
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