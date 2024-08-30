Самолёт, летящий в Улан-Удэ, приземлился в Иркутске

Туман заставил отправиться на запасной аэродром
Рано утром 30 августа аэропорт «Байкал» затянуло туманом. В связи с погодными условиями в Улан-Удэ не смог приземлиться рейс из Сочи.
- Сегодня рано утром затуманило Улан-Удэ и наш рейс из Сочи на запасной принял Иркутск. Ждём прибытия сочинского рейса, - сообщил в Telegram-канале генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Он отметил, что утренние рейсы из Москвы и Новосибирска уже приземляются в столице Бурятии.
Туман заставил отправиться на запасной аэродром
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