В столице Бурятии нашли опасные роллы

В Улан-Удэ по решению суда на 60 дней приостановили работу заведения общепита, где готовили еду на самовывоз. Как сообщили в Октябрьском районном суде, там продавали готовые блюда – классические, запечённые, обжаренные и фирменные ролы, сеты, комбо-наборы, различный фастфуд (бургеры, картофель фри, наггетсы, пиццу в ассортименте), салаты, первые и вторые блюда, вок-лапшу и десерты.Как выяснилось, в точке самовывоза ненадлежаще исполнялись требования федерального закона № 52 («О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») от 30 марта 1999 года. Там по требованию зампрокурора Бурятии провели проверку, в ходе которой выявили нарушения. Сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора взяли пробы готовых блюд. Оказалось, что в роллах «Тануки» количество мезофильных аэробных микроорганизмов превышают допустимую норму и потому они представляют опасность.На владельца заведения завели дело по статье 6.6 КоАП РФ – за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах. Он признал свою вину и допущенные нарушения, заявив, что меры по их устранению принимаются. В итоге точку с едой решили прикрыть на два месяца.