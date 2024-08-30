Для читинских школьников проведут уроки безопасности

Во всех школах Читы со 2 по 4 сентября пройдут открытые уроки культуры безопасности, приуроченные к началу учебного года и правилам безопасного поведения в повседневной жизни и действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций. Занятия проведут для более 45 тысяч школьников.- Наша основная задача – это пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, формирование у них ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, выработка алгоритма поведения в различных чрезвычайных ситуациях, - отметила начальник отдела дополнительного образования комитета образования Читы Татьяна Юрманова.3 сентября будут организованы мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом в формате классных часов, квеста, дискуссий, уроков мужества, а также учащимся покажут фильм «Золотая бронза» (16+).