В Улан-Удэ в колонии провели увлекательную спартакиаду





















В улан-удэнской исправительной колонии № 8 прошла спортивная спартакиада.В рамках состязаний состоялся товарищеский матч по мини-футболу между сборной командой осуждённых учреждения и приглашённой командой Бурятского государственного университета. В упорной борьбе окончательную победу одержала команда учебного заведения.Также прошли соревнования между осуждёнными по волейболу, армрестлингу, перетягиванию каната и самое зрелищное мероприятие — силовой экстрим, где спортсмены показали волю к победе на каждом этапе.На соревнования по силовому экстриму в роли судей пригласили пятикратного чемпиона мира по пауэрлифтингу, мастера спорта международного класса Андрея Матвеев и тренера спортивного клуба «Спарта», мастера спорта по пауэрлифтингу Александра Шлыкова, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.