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В Улан-Удэ в колонии провели увлекательную спартакиаду

В Улан-Удэ в колонии провели увлекательную спартакиаду
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Осуждённые состязались в разных видах спорта

В улан-удэнской исправительной колонии № 8 прошла спортивная спартакиада.

В рамках состязаний состоялся товарищеский матч по мини-футболу между сборной командой осуждённых учреждения и приглашённой командой Бурятского государственного университета. В упорной борьбе окончательную победу одержала команда учебного заведения.




Также прошли соревнования между осуждёнными по волейболу, армрестлингу, перетягиванию каната и самое зрелищное мероприятие — силовой экстрим, где спортсмены показали волю к победе на каждом этапе.

На соревнования по силовому экстриму в роли судей пригласили пятикратного чемпиона мира по пауэрлифтингу, мастера спорта международного класса Андрея Матвеев и тренера спортивного клуба «Спарта», мастера спорта по пауэрлифтингу Александра Шлыкова, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 


спорт осужденные УФСИН

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