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В Читу привезут чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери

В Читу привезут чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Забайкальцы её увидят в начале осени

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе проходит принесение новообретённой чудотворной Казанской иконы Божией Матери в города России. В Читу икону доставят 14 сентября, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

- С 6 мая по инициативе комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Всемирного Русского Народного Собора и Фонда Царьград проходит Всероссийский молебен о Победе с принесением исторического московского образа Казанской иконы Божьей Матери, перед которой молились Минин и Пожарский накануне взятия Кремля, - сообщается на сайте Всемирного Русского Народного Собора.

В социальной сети «Православного Забайкалья» отмечают, что новообретённая чудотворная икона была принесена в 49 епархий Русской Православной Церкви. За это время свыше 800 тысяч верующих поклонились святыне и приняли участие во Всероссийском молебне о Победе.

«Новый этап Всероссийского молебна о Победе стартовал 5 мая 2024 года в Москве. Как и в 2023 году, когда в ходе первого Всероссийского молебна о Победе во все регионы нашей страны были принесены мощи Святого великомученика Георгия Победоносца, сотни тысяч верующих сейчас смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой», - сообщается на сайте Всемирного Русского Народного Собора.

Во всех епархиях Русской Православной Церкви, принимающих святыню, организуют молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.

Также на сайте отмечается, что написание образа иконы Божией Матери относят примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву.

религия Забайкальский край

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