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В ДФО вырос спрос на репетиторов для детсадовцев

В ДФО вырос спрос на репетиторов для детсадовцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители ждут от своих детей быстрых результатов

Жители Дальневосточного федерального округа стали чаще интересоваться услугами репетиторов для дошкольников. Об этом говорится в исследовании «Авито Услуг» (есть в распоряжении «Байкал-Daily»).

Так, в августе 2024 года спрос на услуги репетиторов для дошкольников вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а с в целом с начала года интерес жителей Дальнего Востока к занятиям по подготовке к школе увеличился на 10%.

От дошкольников ждут быстрых результатов

В ДФО, как и во всей России, популярна ментальная арифметика. Такие занятия учат детей выполнять математические вычисления в уме, без помощи карандаша или ручки. В августе спрос на обучение детей быстрым вычислениям вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество объявления от специалистов, владеющих методикой ментальной арифметики, на платформе выросло на 11% год к году.

Также очень востребована каллиграфия. Такие занятия не только ставят руку для письма, формируют аккуратный и разборчивый почерк, но и учат ребёнка писать быстро. В августе спрос на услуги педагогов по каллиграфии вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а предложение от специалистов на платформе увеличилось на 50% год к году.

Робототехника давно находится на пике популярности у россиян. Жители Дальнего Востока здесь не исключение. В последнем месяце лета спрос на занятия по робототехнике вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а предложение от репетиторов на платформе увеличилось на 25% год к году.

Логопедические занятия — скорее необходимость, чем дань моде. Родители стали внимательнее относиться к этому вопросу и стараются решать такие проблемы как можно раньше, поэтому спрос на услуги логопедов стабильно растёт. Перед школой интерес жителей ДФО к логопедическим занятиям увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявления от логопедов на платформе выросло на 57% год к году.

- В тройку лидеров самых популярных у родителей образовательных услуг для дошкольников вошли каллиграфия, логопедия и скорочтение, - подытожили эксперты «Авито Услуг».


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