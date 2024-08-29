На Бурятию в конце лета обрушатся дожди

Бурятию в ближайшие дни накроет ненастье. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. Там сообщили, что в пятницу, 30-го и в субботу, 31-го августа, в республике ожидаются сильные дожди.Они обрушатся на юго-западные и южные районы. Дневная температура, по прогнозам синоптиков, будет колебаться от +17 до +24, а кое-где опустится до +13. Ночами даже обещают заморозки – от -5 до -1 градуса.Жителей Бурятии в непогоду призывают быть осторожными и советуют отказаться от дальних поездок и выходов на горные маршруты. К водоёмам в ненастье лучше не приближаться. Кроме того, не следует оставлять детей без присмотра.