В Забайкалье стали производить белоснежную муку





В селе Могойтуе 29 августа официально открыли мелькомбинат «Дальневосточный» - крупнейшее в ДФО предприятие по переработке зерна на муку. Теперь жители региона могут покупать муку местного производства.Инвестпроект начал работу на территории Могойтуйского промышленного парка. Производственные линии позволят в год перерабатывать 20 тысяч тонн пшеницы и в сутки выпускать 60 тонн муки высшего и первого сорта. Тестовые партии показали, что продукция высокого качества и соответствует всем стандартам. Об этом свидетельствуют и отзывы пекарей из разных районов края, которые уже оценили муку и приобретают её для производства хлебобулочных изделий.- Очень давно мы мечтали, чтобы на территории нашего края производили муку. И сегодня рады присутствовать на этом, без преувеличения, историческом событии. Наконец мы можем потреблять свою муку, при этом самого высокого качества. Это вклад в рост обрабатывающей промышленности, и организация полного цикла переработки зерна, которое выращивается у нас на территории края,- отметила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.Важно, что мелькомбинат использует зерно, произведённое в Забайкалье. Предприятие, на котором создано 44 рабочих места, ещё с весны заключило договоры о поставке пшеницы с более 50 фермерами и сельхозорганизациями региона. Вторая очередь запуска предприятия предусматривает выпуск макаронных изделий.- Мука высоченного качества. По всем характеристикам. Вы обратите внимание, даже внешний вид её – тому свидетельство. Она белоснежная. Мельница у нас турецкая, очень современная. Наша мука создаётся на зерне Забайкальского края – оно и даёт этот кристально-белый оттенок. Мы возим муку начиная от Забайкальска – Балей, Нерчинск. При этом важно что, мы поддерживаем сельхозпроизводителей региона, они нам сдают зерно и очень этому рады,- рассказал представитель мелькомбината «Дальневосточный».Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы, сообщает пресс-служба краевого правительства.