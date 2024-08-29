Большинство улан-удэнцев не хотят получать зарплату в конвертах

На это согласна лишь треть горожан
Представители сервиса SuperJob рассказали, что так называемую серую зарплату (частично официальную, частично – нет) и чёрную, то есть исключительно в конвертах, готовы получать всего 33% жителей бурятской столицы. А вот 45% оказались против. Это показал опрос, который проводился среди работающих горожан с 13 по 27 августа.
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Среди улан-удэнцев с доходом от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто против «серых» схем (44%), так и тех, кто допускает полуофициальный заработок (36%).
- Вероятно, это связано с введением в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ – доходы, превышающие 200 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом по повышенной ставке, – пояснили в SuperJob.
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