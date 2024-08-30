В Бурятии сегодня дождливо

Температура воздуха составит около 20 градусов тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 30 августа, по республике переменная облачность, по южной половине утром и днём дожди. По северной половине – преимущественно без осадков, утром местами туманы. Ветер переменный 5-10, местами порывы до 13-17 м/с. Температура днём +19, +24, местами +13, +18 градусов.
В Улан-Удэ к вечеру обещают дождь. Днём не выше 23 градусов тепла, ветер переменный 5-10 м/с.
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