Посылки из Бурятии в Курскую и Белгородскую области сделали бесплатными



Из Бурятии теперь можно бесплатно отправлять посылки весом до 10 килограммов жителям Курской и Белгородской областей. С 27 августа их принимают в отделениях «Почты России», рассказали в Минтрансе РБ.



- В это сложное время поддержка близких, родных, друзей просто необходима. Благодаря бесплатной отправке посылок, которую организовала «Почта России», оказывать помощь жителям Курской и Белгородской областей стало проще и удобнее, – подчеркнул глава ведомства Александр Гоге.



Количество отправлений от одного человека не ограничено. Жители Курской и Белгородской области тоже могут воспользоваться этим предложением. Некоторые из них, к примеру, сейчас вынуждены переезжать в другие регионы и хотят взять с собой больше необходимых вещей.

