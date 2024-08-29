Посылки из Бурятии в Курскую и Белгородскую области сделали бесплатными

Отправлять их стало проще и удобнее
Из Бурятии теперь можно бесплатно отправлять посылки весом до 10 килограммов жителям Курской и Белгородской областей. С 27 августа их принимают в отделениях «Почты России», рассказали в Минтрансе РБ.
- В это сложное время поддержка близких, родных, друзей просто необходима. Благодаря бесплатной отправке посылок, которую организовала «Почта России», оказывать помощь жителям Курской и Белгородской областей стало проще и удобнее, – подчеркнул глава ведомства Александр Гоге.
Количество отправлений от одного человека не ограничено. Жители Курской и Белгородской области тоже могут воспользоваться этим предложением. Некоторые из них, к примеру, сейчас вынуждены переезжать в другие регионы и хотят взять с собой больше необходимых вещей.
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