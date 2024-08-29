Неадекватные люди: Российский травел-блогер «проехалась» по Иркутску и Чите



- Первый называют второй Москвой – возможно, из-за активной застройки. А возможно, просто нас обманули. Там совершенно нечего делать. На контрасте с другими городами России он вообще не стоит вашего внимания. Его ещё называют столицей деревень, – рассказала девушка. – Это Тюмень.



Второй город, по словам Валерии – с худшими в стране дорогами.



- Как говорят местные, асфальт меняют каждый год и она тает вместе со снегом. Огромный плюс этого города – близость к Байкалу. Это Иркутск, – отметила Лысенко.



А в Чите ей, по собственному же признанию, впервые пришлось столкнуться с таким количеством неадекватных и агрессивных людей, которые «совершенно не умеют водить» (автомобили – прим.). Да и весь Забайкальский края оставил у блогера самое ужасное впечатление.



Кстати, в начале видео, которое выложили в микроблоге Валерия, мелькнула главная площадь Улан-Удэ. Однако о нём в видео не упоминается.



Блогер-путешественник Валерия Лысенко, в чьём микроблоге насчитывается почти 20 тысяч подписчиков, жёстко раскритиковала ближайших «соседей» Улан-Удэ. Она ещё в середине августа выложила в соцсетях видео, посвящённое трём российским городам, в которые никогда не вернётся.