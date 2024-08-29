29 августа

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В Бурятии пройдёт первый межрегиональный слёт школьных лесничеств

В Бурятии пройдёт первый межрегиональный слёт школьных лесничеств
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приедут команды с разных регионов страны

Со 2 по 5 сентября в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе состоится первый межрегиональный слёт школьных лесничеств. За звание лучших будут бороться команды из десяти регионов России: Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Тамбовская область, Свердловская область, Забайкальский край, Республика Коми, Иркутская область, Новосибирская область, Красноярский край, Московская область. Кроме того, в мероприятии примут участие 20 команд из Бурятии.

- Ребята покажут свои знания, например, в таксации леса, лесовосстановлении, охране лесов от пожаров. Для школьников пройдут мастер-классы, лесное многоборье и спортивные соревнования, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В память о проведении слёта юные лесники высадят деревья.


школьники лесники

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