В Бурятии пройдёт первый межрегиональный слёт школьных лесничеств

Со 2 по 5 сентября в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе состоится первый межрегиональный слёт школьных лесничеств. За звание лучших будут бороться команды из десяти регионов России: Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Тамбовская область, Свердловская область, Забайкальский край, Республика Коми, Иркутская область, Новосибирская область, Красноярский край, Московская область. Кроме того, в мероприятии примут участие 20 команд из Бурятии.- Ребята покажут свои знания, например, в таксации леса, лесовосстановлении, охране лесов от пожаров. Для школьников пройдут мастер-классы, лесное многоборье и спортивные соревнования, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.В память о проведении слёта юные лесники высадят деревья.