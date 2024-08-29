29 августа

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Парк Железнодорожников в Улан-Удэ отметит столетие

Парк Железнодорожников в Улан-Удэ отметит столетие
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В честь юбилея пройдёт праздничный концерт

Парку Железнодорожников исполняется 100 лет. 30 августа в 17:00 здесь пройдёт концерт в честь юбилея и Дня знаний. Для зрителей выступят местные эстрадные артисты, духовой оркестр, театр песни и танца «Забава», ансамбль «Старики-разбойники», театр танца «Угол зрения» и многие другие. Также пройдут увлекательные мастер-классы, конкурсы, викторины.

Работы по обновлению парка Железнодорожников велись с 2020 года. Общая площадь благоустройства составила 2,9 га. В рамках реконструкции на территории парка были уложены новые пешеходные дорожки из тротуарной плитки, а также обустроены асфальтированные велодорожки по периметру зелёной зоны. В парке появились несколько площадок для отдыха населения, в том числе – центральная площадь с клумбой, концертная площадка, детская игровая зона, спортивная площадка, а также зоны тихого отдыха с ландшафтным дизайном.

Аварийные и сухостойные растения заменили на более 250 молодых саженцев: сосны, ели, сирени, спиреи, дерены и казацкие можжевельники, сообщает администрация Железнодорожного района.

Открытие обновлённого парка состоялось в 2022 году.

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