В Улан-Удэ прошли ветеринарные учения по ликвидации гриппа птиц

В учениях участвовали более 100 специалистов

























В столице Бурятии прошли масштабные ветеринарные учения по ликвидации гриппа птиц. Учения посетил статс-секретарь - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия России Максим Увайдов.По легенде грипп птиц был обнаружен на птицефабрике «Ивановская», где распространению заболевания поспособствовала халатность руководства предприятия. Заражённая дикая птица, имея доступ к кормоцехам, занесла возбудитель в корм, от которого и заразилось основного поголовье птицефабрики. Всего в результате условной вспышки пришлось уничтожить 80231 голов домашней птицы.В учениях приняли участие руководители ветеринарных служб 11 регионов Дальнего Востока, задействовано порядка 25 единиц специальной техники и более 105 специалистов.- Ветеринарная служба Бурятии и другие ответственные ведомства продемонстрировали алгоритм действий при ликвидации заболевания, включая бескровный убой в условном эпизоотическом очаге, уничтожение вынужденно убитых животных, отбор и доставку проб биологического и патологического материала в ветеринарную лабораторию, уничтожение трупов, кормов и инвентаря, а также дезинфекцию птицефабрики, прилегающей территории и задействованного транспорта, - сообщили в пресс-службе управления.По итогам учений были отработаны вопросы межведомственного взаимодействия. Благодаря скоординированным и отработанным действиям ответственных ведомств и органов управления, риск распространения гриппа птиц в случае заноса должен быть минимизирован.