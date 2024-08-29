29 августа

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В Улан-Удэ оштрафовали водителя за неправильную перевозку груза

В Улан-Удэ оштрафовали водителя за неправильную перевозку груза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В столице Бурятии прошёл рейд

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД и администрации Октябрьского района проверили большегрузы в ходе очередного рейда «Полог».

- В ходе рейда было проверено три большегрузные машины, один водитель привлечён к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов в соответствии с ч. 1 ст. 12.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ, - сообщили в администрации.

Здесь напомнили, что на территории города Улан-Удэ запрещено перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, лёгкую тару, листву, ветви деревьев без покрытия кузова брезентом или пологом, исключающим загрязнение дорог. Штраф за нарушение правил перевозки грузов составляет 500 рублей.

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