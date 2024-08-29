29 августа

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Отделение реабилитации откроют в Забайкальском госпитале для ветеранов войн

Отделение реабилитации откроют в Забайкальском госпитале для ветеранов войн
Общество,  Фото:Минздрав Забайкалья​
Для каждого пациента подбирают индивидуальную программу

Отделение медицинской реабилитации откроют в Забайкальском госпитале для ветеранов войн. Здесь можно бесплатно восстановиться после заболевания и травм центральной, периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

- Для наших посетителей мы все предусмотрели и приобрели необходимое оборудование. Представлены различные виды ванн, грязелечение суставов. Для каждого пациента мы разрабатываем индивидуальную программу лечения, - отметила главный врач Рада Романова.

В этом отделении также организован круглосуточный уход за пациентами. Для них имеется все самое необходимое: ходунки, трости, кресла коляски, подъёмники. Для восстановления пациентов применяются современные технологии. В том числе, лазер, электростимуляция, массажёры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Открытие отделения медицинской реабилитации состоится 30 августа по улице Богомягкова, 121. 


Забайкальский край медицинская помощь реабилитация

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