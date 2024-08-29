В улан-удэнской колонии провели конкурс ко Дню кино

В исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ провели конкурс плакатов, приуроченный ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.Конкурс проходил между представителями двух отрядов. Работы участников оценивались по таким критериям, как соответствие теме, креативность, качество исполнения, эстетическая привлекательность и социальная значимость, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.По итогам конкурса победителем стал отряд под номером один.