29 августа

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В Нижнеудинском районе Иркутской области завершают ремонт автодорог

В Нижнеудинском районе Иркутской области завершают ремонт автодорог
Общество,  Фото:правительство Иркутской области
Некоторые работы продолжатся в следующем году

В Нижнеудинском районе завершают ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения, запланированный на этот год. Работы идут в Нижнеудинске, Алзамае, в сёлах Худоеланское, Мельница и посёлке Вершина. Из регионального бюджета, в том числе по программе «Транспортный каркас Иркутской области» на это выделено 290 млн рублей. По поручению губернатора Игоря Кобзева с ходом работ ознакомился министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

В Нижнеудинске окончили капитальный ремонт двух участков автодороги по улице Заимка Муксут длиной 2,4 километра, которые были начаты в прошлом году, а также завершаются работы по капитальному ремонту автодороги по улице Кржижановского длиной 2,1 километр. Начат капитальный ремонт участка улицы Просвещения длиной 1,4 километра. Работы рассчитаны на 3 года, их завершат в 2026 году.

В селе Мельница Нижнеудинского района в нормативное состояние приводят сразу две дороги. По поручению губернатора капитально отремонтировали дорогу местного значения, ведущую к социально-реабилитационному центру, школе и детскому саду. Она примыкает к дороге регионального значения Нижнеудинск – Порог. В этом году начнётся ремонт её участка, проходящий по этому селу. На нём заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия, сделают тротуары, начат монтаж искусственного освещения.

– Мэр района Анатолий Крупенев достаточно квалифицированно организовал работу, синхронизировав капитальный ремонт дороги местного значения с ремонтом дороги регионального значения. На первом объекте тротуары и примыкание обустроены так, что специалистам на втором объекте будет удобно их совместить, – отметил Максим Лобанов.

В посёлке Вершина подходит к концу капремонт улицы Московская, сейчас там меняют асфальтобетонное покрытие. Работы выполнены на 80%.

В селе Худоеланское продолжается капитальный ремонт участка улицы Московской протяжённостью 3,4 километра. Он был рассчитан до конца 2026 года, но подрядчик выполняет работы с опережением графика.

В городе Алзамае начат капитальный ремонт Западного переезда. Он рассчитан на три года. Сейчас работы выполнены на 25%, сообщает пресс-службе регионального правительства. 

дорожный ремонт Иркутская область

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