В Нижнеудинском районе Иркутской области завершают ремонт автодорог





В Нижнеудинском районе завершают ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения, запланированный на этот год. Работы идут в Нижнеудинске, Алзамае, в сёлах Худоеланское, Мельница и посёлке Вершина. Из регионального бюджета, в том числе по программе «Транспортный каркас Иркутской области» на это выделено 290 млн рублей. По поручению губернатора Игоря Кобзева с ходом работ ознакомился министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.В Нижнеудинске окончили капитальный ремонт двух участков автодороги по улице Заимка Муксут длиной 2,4 километра, которые были начаты в прошлом году, а также завершаются работы по капитальному ремонту автодороги по улице Кржижановского длиной 2,1 километр. Начат капитальный ремонт участка улицы Просвещения длиной 1,4 километра. Работы рассчитаны на 3 года, их завершат в 2026 году.В селе Мельница Нижнеудинского района в нормативное состояние приводят сразу две дороги. По поручению губернатора капитально отремонтировали дорогу местного значения, ведущую к социально-реабилитационному центру, школе и детскому саду. Она примыкает к дороге регионального значения Нижнеудинск – Порог. В этом году начнётся ремонт её участка, проходящий по этому селу. На нём заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия, сделают тротуары, начат монтаж искусственного освещения.– Мэр района Анатолий Крупенев достаточно квалифицированно организовал работу, синхронизировав капитальный ремонт дороги местного значения с ремонтом дороги регионального значения. На первом объекте тротуары и примыкание обустроены так, что специалистам на втором объекте будет удобно их совместить, – отметил Максим Лобанов.В посёлке Вершина подходит к концу капремонт улицы Московская, сейчас там меняют асфальтобетонное покрытие. Работы выполнены на 80%.В селе Худоеланское продолжается капитальный ремонт участка улицы Московской протяжённостью 3,4 километра. Он был рассчитан до конца 2026 года, но подрядчик выполняет работы с опережением графика.В городе Алзамае начат капитальный ремонт Западного переезда. Он рассчитан на три года. Сейчас работы выполнены на 25%, сообщает пресс-службе регионального правительства.