В больнице в Бурятии прошёл молебен за благополучное завершение капремонта

Ламы провели обряд в присутствии медицинских работников
В Закаменской центральной районной больнице сегодня прошёл молебен за благополучное завершение капитального ремонта. Об этом сообщается на странице медучреждения в социальной сети.
- Буддийские ламы провели обряд в присутствии медицинских работников уже в новом отремонтированном помещении, в конференц-зале приёмно-диагностического отделения главного корпуса стационара больницы, - говорится в сообщении.
О ходе капитального ремонта в Закаменской районной больнице сообщалось в конце мая 2024 года
.
Ночью 24 августа в здании районной больницы произошёл пожар
. Задымление обнаружили в подвальном помещении главного корпуса. Спустя несколько часов пожар ликвидировали.
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