В Улан-Удэ осуждённые сыграли в волейбол

Осуждённые, состоящие на учёте участков, функционирующих как исправительный центр колонии-поселения №3 и исправительной колонии №-7, провели товарищеский матч по волейболу.В игре участвовали две команды по шесть человек. Со счётом 3:0 победила команда УФИЦ КП-3.Товарищеский матч был сыгран в рамках соревнований между учреждениями. Сотрудники учреждения сообщили, что в будущем планируют создать постоянные команды для проведения ежегодных соревнований среди осуждённых из разных учреждений, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.