В Улан-Удэ осуждённые сыграли в волейбол

Состоялся товарищеский матч
Осуждённые, состоящие на учёте участков, функционирующих как исправительный центр колонии-поселения №3 и исправительной колонии №-7, провели товарищеский матч по волейболу.
В игре участвовали две команды по шесть человек. Со счётом 3:0 победила команда УФИЦ КП-3.
Товарищеский матч был сыгран в рамках соревнований между учреждениями. Сотрудники учреждения сообщили, что в будущем планируют создать постоянные команды для проведения ежегодных соревнований среди осуждённых из разных учреждений, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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