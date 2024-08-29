Житель Бурятии через суд пытался вернуть водительские права





Мужчину привлекли к административной ответственности ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год 7 месяцев



Автомобилист не согласился с этим и подал жалобу в Кяхтинский районный суд, считая постановление незаконным и необоснованным.



Но суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для удовлетворения жалобы, а постановление посчитал законным и обоснованным, сообщает Кяхтинский районный суд.



28 мая житель Кяхтинского района Бурятии управлял автомобилем и его остановили сотрудники ГИБДД. Они предложили пройти водителю медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.