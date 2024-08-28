В Забайкалье появится парк «Мечтателей»

Проект благоустройства центрального парка «Мечтателей» в посёлке Могойтуй стал одним из победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В основу концепции легла история создания первого в Забайкалье и на Дальнем Востоке школьного планетария.В парке появятся беседка-планетарий, выставка-стенд, посвящённая планетам солнечной системы и первому школьному планетарию, арт-объект солнечные часы. Кроме того, в парке создадут сцену и танцевальную площадку, спортивную площадку для подготовки к ГТО, летние батуты и детские многофункциональные зоны.- Это действительно мечта нескольких поколений выпускников школы, воспитанных на уроках Викентия Робертовича Гласко и под куполом созданного им планетария. Мечтать под открытым небом глядя в звёздное небо теперь станет возможным благодаря победе в конкурсе и поддержке губернатора Александра Михайловича Осипова малых населённых пунктов. Это место станет действительно центром притяжения жителей Могойтуйского района и, безусловно, будет его визитной карточкой, дополняя единственный в Забайкалье самодельный школьный планетарий, - прокомментировала победу проекта благоустройства заместитель губернатора Забайкальского края, выпускница Могойтуйской школы Аягма Ванчикова.Победители IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и III конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа объявлены накануне в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Самый большой призовой фонд в виде грантов второй год подряд получает Забайкалье. На благоустройство сёл и городов выделят почти полмиллиарда рублей – в конкурсе победили восемь забайкальских проектов, сообщает пресс-служба краевого правительства.