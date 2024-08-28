В Селенгинском районе Бурятии два дня не будут продавать алкоголь

В Селенгинском районе Бурятии в День города Гусиноозерска и День знаний не будут продавать алкоголь. Праздники отмечаются 31 августа и 2 сентября.- В дни проведения мероприятий на территории Селенгинского района введён запрет розничной продажи алкогольной продукции, - сообщили в районной администрации со ссылкой на постановление.За нарушение грозит штраф.