В Бурятии проведут «Эконочь. Узнай Байкал»

30 августа в Забайкальском национальном парке впервые пройдёт акция «Эконочь. Узнай Байкал». Посетители смогут проверить свои знания об озере в квест-игре и получить за это памятные сувениры; узнать о важности раздельного сбора отходов и о том, как внедрить эту экопривычку в свою жизнь. Также у гостей мероприятия будет возможность провести научные опыты с местной водой (Байкал, реки Баргузин и Буртуй, озеро Бормашевое), подружиться с большим бакланом, узнать как работают современные средства оснащения государственной инспекции: фотоловушки, тепловизоры, бинокли ночного видения, рации и т.д.Участники «Эконочи» сыграют в заповедные настольные игры, отправятся в видеопутешествие на Ушканьи острова; полакомиться угощениями.Мероприятие начнётся в 18:30. Квест и все остальные активности будут проходить одновременно на разных площадках до начала показа фильма, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».