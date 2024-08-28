В Бурятии ремонтируют сложный участок региональной дороги





За селом Романовка в Баунтовском районе Бурятии в этом году стартовал ремонт дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита с 438 до 448 км. К нормативу приводят 10 км трассы. Также ремонтируют 105-метровый мост через реку Джидотой. Готовность объекта сегодня составляет более 50%, сообщили в пресс-службе республиканского министерства транспорта.Смонтировано 9 из 9 металлических гофрированных труб, к концу года их укрепят монолитным бетоном. Устройство земполотна выполнено на 72%.- Участок ранее находился в «нулевых» отметках. В межсезонье его часто размывало, что осложняло проезд транспорта. Теперь уровень дорожного полотна доведут до нормативов. В настоящий момент установленные сроки ремонта подрядчик соблюдает. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в октябре 2025 года, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Продолжаются работы по устройству земляного полотна и обустройству автомобильной дороги: установке металлического барьерного ограждения, покраске моста.- Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита ремонтируют участки общей протяжённостью 84 км. Масштабные дорожные работы ведутся в Заиграевском, Хоринском, Еравнинском и Баунтовском районах, - подытожил руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.