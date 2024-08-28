28 августа

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«Русские Витязи» присоединятся к патриотическому воспитанию молодёжи Иркутской области

«Русские Витязи» присоединятся к патриотическому воспитанию молодёжи Иркутской области
Общество,  Фото:правительство Иркутской области
Игорь Кобзев обсудил с участниками авиационной группы высшего пилотажа

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с участниками группы высшего пилотажа «Русские Витязи». Встреча прошла в правительстве региона. Глава области вручил участникам авиационной группы благодарственные письма и обсудил дальнейшее сотрудничество с регионом.

– Хочу поблагодарить вас за прекрасное авиашоу, которое вы продемонстрировали жителям Иркутска. Мы все очень впечатлены фигурами высшего пилотажа, которые вы показали в небе над областным центром! Уверен, что после этого выступления многие юные иркутяне захотят стать пилотами. В Иркутске открыто Суворовское военное училище, предлагаю рассмотреть сотрудничество в части наставничества для его учеников, – отметил Игорь Кобзев.

Начальник 237-го Центра показа авиационной техники полковник Андрей Алексеев поддержал инициативу главы региона и отметил, что авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» готова сотрудничать с регионом по различным направлениям.

– Мы с удовольствием готовы участвовать на территории Иркутской области в демонстрационных полётах и, конечно, взаимодействовать как с Суворовским военным училищем, так и по другим аспектам работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, – сказал Андрей Алексеев.

«Русские Витязи» участвовали в торжественных мероприятиях, приуроченных к 90-летию Иркутского авиационного завода. Для жителей и гостей города пилотажная группа продемонстрировала зрелищную программу: пилотаж в составе шести и четырёх самолётов, парный и встречный пилотаж, одиночный высший пилотаж, в том числе на предельных режимах. Работает команда «Русские Витязи» на собранных на Иркутском авиационном заводе Су-30СМ. Пилотажная группа летает на боевых самолётах, которые в строевых частях ВКС прикрывают небо в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область суворовское военное училище авиация

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