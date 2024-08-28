Вблизи парка «Тужи» в Забайкалье появится тропа «Священный путь»

На территории Хилокского района в Забайкальском крае вблизи ленд-арт парка «Тужи» появится тропа «Священный путь». На тропе установят мифические деревянные скульптуры из Восточного календаря, созданные скульптором Даши Намдаковым.Создание и обустройство туристической экологической тропы общей протяжённостью три километра запланировано на 2025-2026 годы. Тропа будет из деревянных конструкций, к ней будут установлены пандусы, беседки, мусорные баки и иные инфраструктурные элементы. Также тропа будет включать информационные стенды, мосты, садовую мебель, качели, санитарный модуль, сообщили в пресс-службе краевого правительства.- Создание тропы «Священный путь» позволит повысить туристическую значимость района, и Забайкальского края в целом, для групп туристов со всей России. Кроме этого, при создании планируется повышать общий уровень здоровья населения, благодаря пешим маршрутам, проведение досуга при посещении ленд-арт парка «Тужи», увеличивать дни пребывания туристов на территории Забайкальского края, - рассказала замминистра экономики Юлия Иванова.