28 августа

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Вблизи парка «Тужи» в Забайкалье появится тропа «Священный путь»

Вблизи парка «Тужи» в Забайкалье появится тропа «Священный путь»
Общество,  Фото:агентство по туризму Забайкальского края
На ней установят мифические деревянные скульптуры

На территории Хилокского района в Забайкальском крае вблизи ленд-арт парка «Тужи» появится тропа «Священный путь». На тропе установят мифические деревянные скульптуры из Восточного календаря, созданные скульптором Даши Намдаковым.

Создание и обустройство туристической экологической тропы общей протяжённостью три километра запланировано на 2025-2026 годы. Тропа будет из деревянных конструкций, к ней будут установлены пандусы, беседки, мусорные баки и иные инфраструктурные элементы. Также тропа будет включать информационные стенды, мосты, садовую мебель, качели, санитарный модуль, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Создание тропы «Священный путь» позволит повысить туристическую значимость района, и Забайкальского края в целом, для групп туристов со всей России. Кроме этого, при создании планируется повышать общий уровень здоровья населения, благодаря пешим маршрутам, проведение досуга при посещении ленд-арт парка «Тужи», увеличивать дни пребывания туристов на территории Забайкальского края, - рассказала замминистра экономики Юлия Иванова.
Забайкальский край туризм благоустройство

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