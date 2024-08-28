В Улан-Удэ с осуждёнными поговорили о конфликтных ситуациях

В улан-удэнской исправительной колонии №7 педагог-психолог центра диагностики и консультирования Анна Николаева провела тренинг с осуждёнными на тему «Недопущение конфликтных ситуаций и пути выхода из них».Осуждённые узнали о причинах возникновения конфликтов и о методах их предотвращения, таких как избегание, компромисс и приспособление. Участники тренинга поделились своими историями и попросили совета у психолога.После тренинга некоторые осуждённые остались для индивидуальной беседы, чтобы обсудить личные проблемы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.