В Улан-Удэ с осуждёнными поговорили о конфликтных ситуациях

Некоторые женщины побеседовали с психологом лично
В улан-удэнской исправительной колонии №7 педагог-психолог центра диагностики и консультирования Анна Николаева провела тренинг с осуждёнными на тему «Недопущение конфликтных ситуаций и пути выхода из них».
Осуждённые узнали о причинах возникновения конфликтов и о методах их предотвращения, таких как избегание, компромисс и приспособление. Участники тренинга поделились своими историями и попросили совета у психолога.
После тренинга некоторые осуждённые остались для индивидуальной беседы, чтобы обсудить личные проблемы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Его возведут в посёлке Могойтуй
Сухой закон водится на День города и День знаний
Некоторые женщины побеседовали с психологом лично
Ещё его оштрафовали на 200 тысяч
Познавательное мероприятие пройдёт в Забайкальском нацпарке
Его протяжённость составляет 10 км
Игорь Кобзев обсудил с участниками авиационной группы высшего пилотажа
Ламы провели обряд в присутствии медицинских работников
На ней установят мифические деревянные скульптуры
СНТ «Сады Сибири» объявлены предостережения
Проверяются минполосы и аншлаги
Комбинат по благоустройству обновляет коммунальную технику
Стоимость работ составляет 278 млн рублей
Вопрос бродячих собак обсудили в мэрии
Он выйдет на маршрут с 30 августа